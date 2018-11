Domani non perdete l’ultima puntata di “Voglio vivere in Italia” su laF: si parlerà di Oristano

Oristano è la tappa protagonista dell’ultimo episodio di “Voglio vivere in Italia”, in onda su laF (Sky 135) giovedì 15 novembre alle ore 21.10 in prima tv assoluta. I couchsurfer Simone Chiesa e Anna Luciani concludono il loro viaggio lungo la penisola a bordo del loro camper rosso: un percorso che ha avuto come obiettivo quello diriscoprire le città italiane con lo sguardo degli stranieri che hanno scelto di realizzare qui i propri progetti di vita.

Il forte senso di comunità, il profondo rapporto con la natura e l’atmosfera genuina sono le caratteristiche di Oristano maggiormente apprezzate dagli stranieri che Simone e Anna incontrano in città e nei suoi dintorni. La scoperta della costa occidentale della Sardegna comincia dalla borgata marina di Torre del Pozzo dove i due incontrano Jerome e la moglie Marie Elise, una coppia di atleti francesi che hanno scelto di vivere in quest’area per potersi allenare con la tavola da surf e stare a contatto con la natura. Insieme visitano il Surf Center di Capo Mannu dove conoscono Salvatore, un giovane istruttore di surf con una spiccata vena artistica. Arrivati nel centro di Oristano, in piazza Eleonora D’Arborea, Simone e Anna incontrano la scultrice messicana Shkanely e suo marito Antonello che stanno portando avanti un progetto per recuperare e tenere vive le tradizioni spagnole che accomunano la Sardegna e il Messico, attraverso la realizzazione di scambi interculturali. Attiva non solo in ambito artistico ma anche sociale, Shkanely collabora con “Il Seme”, una cooperativa che realizza progetti di integrazione lavorativa per rifugiati, disabili e detenuti.

Salutata Shkaneli, Simone e Anna raggiungono Bosa, una cittadina costruita sul pendio di una collina, famosa per l’antica tradizione tessile del “Filet”: qui conoscono Renu, una ragazza nepalese che racconta loro come la sua passione per il ricamo abbia poi trovato un concreto sviluppo lavorativo proprio qua, dove vive con il marito Massimo. Appassionati di trekking, Renu e Massimo accompagnano Simone e Anna a Tentizzos, un complesso roccioso di origine vulcanica, luogo perfetto per un’escursione. La tappa sarda di “Voglio vivere in Italia” si conclude con la storia di Carl, un birraio inglese che coltiva direttamente le materie prime per la produzione della sua birra a chilometro zero e sta restaurando un casolare che vuole trasformare in una fattoria didattica.