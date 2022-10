Valentino Rossi, cena romantica per i 29 anni di Francesca Sofia Novello

Il pilota regala alla compagna una serata di coppia per il compleanno della modella

Valentino Rossi, 43 anni, festeggia il compleanno di Francesca Sofia Novello, 29, in un ristorante stellato a Senigallia. Per lei ha organizzato una cena romantica a due, regali e dediche dolcissime. “Buon compleanno amore, meravigliosa compagna e fantastica mamma” ha scritto il campione di motociclismo postando alcune immagini con la modella con cui fa coppia da circa 5 anni e da cui ha avuto la sua prima bimba, Giulietta, nata in primavera (il battesimo a settembre con una cerimonia da sogno).

C’è lo zampino di Valentino Rossi anche nel biglietto che Francesca Sofia Novello ha trovato insieme a un bellissimo mazzo di fiori e ai regali. “Buon compleanno mamma, Giulietta” si legge in rosa accompagnato da tanti cuoricini. La modella su Instagram risponde: “Cosa posso chiedere di più? Sono così fortunata”

Un’estate in pole position

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno trascorso un’estate in pole position come genitori della piccola Giulietta. Hanno riempito i social di foto delle loro vacanze da genitori. A maggio sono partiti subito per Ibiza: un vero e proprio battesimo del volo per la piccolina che veniva descritta dalla Novello come un “pulcino in spiaggia”. Poi hanno veleggiato in barca trasportati dall’amore per la loro bambina fino ad arrivare in Croazia, dove il pilota si è rilassato prima delle gare. Quando è iniziata la stagione hanno abbandonato la spiaggia per rifugiarsi in pista ma sempre tutti insieme. Francesca Sofia Novello è solita seguire il pilota nel paddock per tifarlo.

Rossi e Novello insieme da 5 anni

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme da cinque anni. Valentino e Francesca si sono conosciuti a Monza, durante la gara di MotoGp. Lei reggeva l’ombrello per riparare dal sole i piloti, lui è rimasto accecato dalla sua bellezza. Era fine estate quando sui giornali di gossip comparivano le prime foto del motociclista insieme alla sexy “ombrellina”, di 14 anni più giovane: bellissimi e innamorati come ora. Lui arrivava da un periodo di singletudine dopo l’addio a un’altra modella con cui la scintilla era scoccata in pista, Linda Morselli (una storia finita nel 2016 dopo quattro anni d’amore).



Vogliono allargare presto la famiglia

A settembre Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il battesimo di Giulietta e si sono detti subito pronti ad allargare nuovamente la famiglia. Già prima della nascita della primogenita, il campione di Motogp annunciava di volere subito un secondo figlio.

.