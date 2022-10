Percy Jackson, il wrestler Adam Copeland sarà Ares

Tra le new entry della serie Disney+ anche il campione di wrestling nei panni del dio della guerra. Tra i nuovi ingressi anche Suzanne Cryer e Jessica Parker Kennedy

La produzione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha annunciato tre nuovi ingressi nel cast della serie: il wrestler Adam Copeland, Suzanne Cryer e Jessica Parker Kennedy. I tre reciteranno negli episodi accanto ai protagonisti Walker Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries. La serie, tratta dai romanzi di Rick Riordan, arriverà su Disney+ nel 2023.

ADAM COPELAND, CHI È IL NUOVO ARES

Adam Copeland interpreterà il dio della guerra Ares in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Viene descritto come “bello, ma in modo malvagio, e arrogante nonostante non sia il più intelligente del gruppo. Ama il conflitto e si comporta causando caos ovunque vada”. Adam Joseph Copeland è un wrestler e attore canadese sotto contratto con la WWE, meglio conosciuto sul ring come Edge. È uno dei wrestler più titolati di tutti i tempi, avendo vinto complessivamente trentuno titoli: 11 volte campione del mondo, 14 volte campione di coppia, 5 cinque volte campione intercontinentale e una volta campione degli Stati Uniti, risultando il dodicesimo wrestler ad aver completato il Grand Slam. Come attore ha lavorato al cinema in tre film: Highlander: Endgame, Oltre ogni regola e Interrogation – Colpo esplosivo. In tv è apparso in serie come The Flash e Vikings.

PERCY JACKSON PER DISNEY+, COSA SAPPIAMO

La serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo racconta la storia del dodicenne Percy Jackson, un giovane semidio che deve affrontare i suoi nuovi poteri divini quando Zeus lo accusa di aver rubato la sua saetta. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve ritrovare la saetta e provare a ristabilire l’ordine nell’Olimpo. La sceneggiatura del pilot è firmata dallo stesso autore Rick Riordan in collaborazione con Jon Steinberg, mentre alla regia del primo episodio ci sarà il regista James Bobin. I tre sono coinvolti anche come produttori esecutivi. Per quanto riguarda gli altri due nuovi ingressi del cast, Suzanne Cryer sarà una guest star, Echidna, la Madre dei Mostri. Il personaggio viene descritto come “pericoloso, in grado di intimidire e stranamente materna. Apprezza l’obiettivo di mettere alla prova gli eroi e testerà la fede di Percy negli dei”. Anche Jessica Parker Kennedy sarà una guest star nel ruolo di Medusa, che ha subito un torto da parte degli dei ed è molto arrabbiata. Vive in isolamento fino a quando dei viaggiatori arrivano nel suo emporio. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà sugli schermi di Disney+ nel 2023.