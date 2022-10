“Grande Fratello Vip”: Gegia è l’eliminata della puntata

Al televoto questa settimana Antonino, Giaele e Nikita

In prima serata su Canale 5 ottavo appuntamento con “Grande Fratello Vip“. In Casa, ormai, sembrano essersi create due fazioni: da un lato Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall’altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Giorno dopo giorno i fuochi delle discussioni divampano e si arrestano, per poi ricominciare. Ci sarà un modo per ritrovare il sereno?

Ritorneremo a parlare di Pamela Prati e la discussa storia con Mark Caltagirone. La VIP, nella scorsa puntata, ha aperto il suo cuore raccontando tutta la sua verità, ma questo ha generato un grande malessere. La showgirl è entrata in crisi, vedremo i suoi giorni dopo il racconto e la reazione dei coinquilini.



Una sorpresa porterà molta gioia a Luca Salatino, di cosa si tratterà? E ancora: una nuova eliminazione. Una persona tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon lascerà per sempre la Casa di Grande Fratello VIP.

IL CASO MARK CALTAGIRONE

– A quattro anni di distanza Pamela Prati è tornata a parlare di Mark Caltagirone, l’uomo inesistente di cui si è innamorata. Dentro la Casa, però, non tutti credono alla sua buonafede. Charlie Gnocchi e Wilma Goich non riescono a crederle al cento per cento. “Non è verosimile il movente, chi può volerle male?”, spiega lo speaker. “Secondo me qualcosa non l’ha detto”, ha ammesso la Goich. Nella Casa Pamela ha trovato un altro Marco (Bellavia), con cui si era instaurato un feeling dolcissimo.

LA SORPRESA DI LUCA

– Luca Salatino viene convocato in mistery dove ha parlato della sua infanzia difficile, con la mamma malata di tumore e gli episodi di bullismo. E’ stato il ring a salvarlo e farlo riemergere dalla depressione e fargli riprendere in mano la sua vita. Per lui c’è mamma Rita, che è entrata nella Casa per dargli forza: “Non piangere sempre per Soraya, lei ti aspetta!”.



LE IRE DI CHARLIE GNOCCHI

– Dentro la Casa Charlie Gnocchi si lascia andare spesso a sfuriate selvagge, soprattutto con i ragazzi che a suo dire sono troppo mosci. Un atteggiamento che ha fatto perdere le staffe perfino al serafico Antonino Spinalbese.



I TORMENTI D’AMORE

– Gegia non ha più avuto notizie del fidanzato turco Mehmet da quando è entrata nella Casa. Alfonso Signorini prova a chiamarlo al telefono, ma purtroppo non risponde. Dentro la Casa Antonino Spinalbese ha invece messo gli occhi su Giaele e l’attrazione è reciproca. Pare aver già archiviato il flirt con Ginevra Lamborghini…

LE DUE VITE DI CRISTINA QUARANTA

– Dopo il successo da ragazzina, alla soglia dei 40 anni Cristina Quaranta ha cambiato vita. Ora fa la cameriera ed è single, dopo un grande amore da cui ha avuto la figlia Aurora. Poi un uomo, con cui è stata tre anni, l’ha lasciata senza un perché. Ha quindi dovuto ricostruire un’esistenza per lei e la figlia, che l’ha raggiunta al Gf Vip per sostenerla.



GUERRA TRA DONNE

– Carolina Marconi ha accusato Patrizia Rossetti e Wilma Goich di essere “marce nel cuore”. Anche a Cristina Quaranta non piace l’atteggiamento di Patrizia che a suo dire si intromette troppo nei discorsi.



Elenoire e Attilio Romita hanno avuto una frequentazione in passato. “Ci siamo conosciuti a un evento, al quale ha conosciuto anche la sua attuale compagna. Lui non si ricordava di me, ma allora ero diversa. Non c’è stato nulla devo dire”, ammette la Ferruzzi.



IMMUNI E NOMINATI –

Wilma, Patrizia, Elenoire, Carolina e Daniele sono salvi grazie ai compagni, le opinioniste aggiungono Alberto e Charlie. Pioggia di nomination per Antonino Spinalbese, che finisce al televoto con Giaele e Nikita.