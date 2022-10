Film stasera in TV da non perdere venerdì 14 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 14 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Tre noci per Cenerentola, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Insolita rappresentazione della nota fiaba. Cenerentola affronta la matrigna cattiva per conquistare il principe azzurro.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il primo re, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Alessandro Borghi nel film che ripercorre il mito della nascita di Roma.

Trust, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Clive Owen in un film drammatico. Una ragazza di 14 anni incontra un uomo conosciuto su internet che la costringe ad avere un rapporto sessuale.

Captain Fantastic, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un grande Viggo Mortensen in un road movie familiare, vincitore del premio per la miglior regia e Cannes.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Forrest Gump, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Straordinario classico con Tom Hanks. Forrest Gump è un ragazzo problematico che però riuscirà a vivere un’esistenza incredibile.

La prima vacanza non si scorda mai, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia francese in cui due persone che si conoscono su Tinder organizzano immediatamente una vacanza insieme.

Compromessi sposi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia. Due uomini si alleano per sabotare il matrimonio dei figli.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Jack Reacher – La prova decisiva, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Cruise e Rosamunde Pike in un action. Un ex poliziotto torna in scena per indagare su una strage.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Into Darkness – Star Trek, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Sequel del film di J.J. Abrams con Chris Pine e Benedict Cumberbatch.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

I puffi 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del film di animazione sugli amati personaggi per bambini.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Regression, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ethan Hawke ed Emma Watson in un thriller di Alejandro Amenabar su un detective che scoprirà inquietanti verità su una cittadina statunitense.

Money Monster – L’altra faccia del denaro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

George Clooney e Julia Roberts in un film di Jodie Foster. Durante uno show, un conduttore televisivo viene preso in ostaggio da un investitore deluso.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1

Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Serie tv che racconta le avventure di una specifica sezione della S.W.A.T. che opera nella città di Los Angeles.

Qualunquemente, ore 21:20 su Rai 3

Antonio Albanese porta anche sul grande schermo il personaggio di Cetto La Qualunque.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Viola come il mare, ore 21:20 su Canale 5

Fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Rambo III, ore 21:20 su Italia 1

Terzo capitolo della saga con protagonista Sylvester Stallone. Stavolta Rambo deve liberare il suo ex colonnello dai sovietici.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Masterchef Italia 11, ore 21:30 su TV8

Undicesima stagione del reality in cui si va alla scoperta di nuovi chef e cuochi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.