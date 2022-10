Anna Falchi a fior di labbra con Walter Rodinò

Per i due 50enni un pomeriggio romano spensierato tra shopping e baci appassionati

Anna Falchi e Walter Rodinò sono due splendidi innamorati. I due cinquantenni sono stati pizzicati dal settimanale “Gente” a spasso per le vie di Roma intenti ora nello shopping sfrenato, ora nei baci appassionati al tavolino del bar. La coppia si frequenta dall’estate e mostra grande intimità e complicità anche a scambiarsi tenerezze in pubblico. Anna Falchi si è lasciata alle spalle una lunga storia di 11 anni con il giornalista e politico Andrea Ruggieri.

Sbarazzina e felice, Anna Falchi passeggia per le vie di Roma con grande serenità a fianco del suo nuovo compagno. Indossa un tailleur nero, abbinato a sneakers bianche e nere, la borsa griffata in spalla, i capelli raccolti e gli occhiali da sole per nascondersi da sguardi indiscreti (anche se in realtà sorride felice ai flash che la immortalano, per niente turbata di essere stata avvistata). Walter indossa una camicia azzurra in parte sbottonata, pantaloni grigi e cellulare in mano. La Falchi porta i pacchetti dello shopping, ma poi si concedono una sosta al bar. La showgirl e il compagno, un esperto di comunicazione aziendale, parlano e si scambiano tenerezze sorridenti, poi si baciano.

“Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando. Parliamo. Ci capiamo, lui ha due figli, io una” aveva detto Anna Falchi qualche mese fa dopo essere stata paparazzata al fianco di Rodinò. “Il linguaggio è comune” aveva aggiunto e in effetti si vede che l’intesa è perfetta pure durante una conversazione tra un caffè e una compera. Lui le sussurra parole dolci all’orecchio e lei ride innamorata. Si scambiano sguardi e sorrisi.

“Dopo sette anni di convivenza con mia madre e uno con Andrea ho capito che d’ora in avanti l’unica che vivrà a casa con me sarà Alyssa” aveva detto Anna Falchi dopo la fine della sua storia d’amore con Ruggieri. Chissà se Walter Rodinò riuscirà a farle cambiare idea. Intanto le premesse sembrano essere ottime…