Shawn Mendes è in Italia: vacanza in famiglia tra Capri e Costiera Amalfitana

Il cantautore canadese si rilassa prima di tornare in tour

Vacanza in famiglia per Shawn Mendes, che tra un impegno e l’altro, ha deciso di prendersi una pausa e staccare dal lavoro, scegliendo come meta l’Italia.

Il cantautore canadese ha visitato Capri e la Costiera Amalfitana, condividendo il suo viaggio con i suoi follower di Instagram.

Dal panorama mozzafiato di Positano, alla bontà del nostro caffè espresso, che definisce “un elisir”, Shawn Mendes si gode un po’ di relax prima di tornare live con il suo Wonder: The World Tour 2022, in partenza nel marzo 2022.

Una tournée che toccherà tutto il mondo, Italia compresa, dove si esibirà sabato 2 aprile 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna.

