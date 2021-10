Alberto Angela e i no alla Rai: c’entra Maria De Filippi, il retroscena

Il divulgatore dice no ad una collocazione rischiosa per i suoi due adorati programmi, ecco il perché

Alberto Angela ce lo immaginiamo, idealmente, lontano da certi tipi di dinamiche prettamente televisive. Il divulgatore, noto per la sua pacatezza ed eleganza, lo ricolleghiamo di norma ad un mondo che nulla a che fare con i dissapori per le collocazioni in tv. Ma in base alle ultime indiscrezioni apparse sulla stampa (Oggi, per la precisione) sembrerebbe che le cose stiano in maniera un pochino diversa.

In queste ultime settimane, Alberto Angela sta lavorando alacremente per il lancio, nei prossimi mesi, dei suoi due amatissimi programmi. Stiamo parlando di Ulisse e Meraviglie. Di norma, le trasmissioni culturali sono molto amate dal pubblico e regalano a Mamma Rai risultati di share onorevoli. Ma se ci fosse una collocazione non favorevole la situazione potrebbe capovolgersi.

Le talpe raccontano infatti che Rai Uno aveva idealmente pensato per Ulisse e Meraviglie una messa in onda per il sabato sera. Si parla di una partenza prevista per gennaio 2022. C’è però un grosso, enorme problema che risponde al nome e cognome di Maria de Filippi. Si dice infatti che la collocazione contro un gigante dell’intrattenimento come C’è posta per te, che verrà trasmesso quest’inverno, non sia molto piaciuta ad Angela. Il conduttore avrebbe chiarito così la sua posizione alla Rai, esprimendo una netta contrarietà.

