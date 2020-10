Teatro, arrivano i “laureati in musical”

La Scuola del Teatro Musicale, nata nel 2013 a Novara grazie all’incontro di un gruppo di giovani professionisti del teatro e Renata Rapetti, allora direttrice del Teatro Coccia, è il primo centro di formazione per il Musical a essere stato riconosciuto come istituzione AFAM dal Ministero dell’Università e Ricerca. Sabato scorso sono stati consegnati quindici Diplomi Accademici di I livello in Recitazione ai primi “laureati in musical” della scuola. Dopo il percorso di studi durato 3 anni, i diplomati della Scuola sono i primi a ricevere una “laurea in musical” proprio grazie all’autorizzazione al rilascio del Diploma Accademico, equivalente alla Laurea Triennale, che l’Istituzione ha ottenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca dopo soli 7 anni dalla fondazione nel 2013. La cerimonia si è svolta a Milano alla Fondazione Feltrinelli. Con Marco Iacomelli, Direttore della STM, hanno partecipato alla cerimonia anche i partner delle 3 sedi in cui STM opererà da quest’anno: Alessandro Canelli, Sindaco di Novara, che è intervenuto in video; Renata Rapetti, oggi direttrice de Il Maggiore di Verbania, Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio della società ShowBees che gestisce il Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ai loro si sono aggiunti i saluti di Laura Galimberti, Assessora all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano e di Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte.