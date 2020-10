Ascolti Tv 13 ottobre 2020, le Iene Show e Brignano tra Imma e i talk

Ascolti Tv martedì 13 ottobre 2020. Su Rai1 la replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha conquistato 3.846.000 spettatori pari al 17,4% di share. Su Canale 5 Skyscraper 2.165.000 e 10,2% di share. Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei con Enrico Brignano 1.783.000 e 7,3%. Su Italia 1 Le Iene show 1.714.000 (10,4%). Su Rai3 #Cartabianca 1.197.000 (5,7%).



Su Rete4 Fuori dal Coro 999.000 (5,7%). Su La7 DiMartedì 1.215.000 (5,7%). Su Tv8 Name that Tune Indovina la Canzone 2,9% e 569.000 spettatori. Sul Nove Ben-Hur 290.000 (1,4%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 972.000 (10,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.060.000 (19,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.491.000 (17,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.770.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.242.000 (4,9%) nella prima parte e 1.355.000 (5,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.228.000 (4,7%). Su Italia1 CSI 1.179.000 (4,6%), su Tv8 Guess my Age 578.000 (2,2%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 593.000 (2,3%). Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.412.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.717.000 (19,6%). Nel daytime da segnalare la buona performance di Storie Italiane con Eleonora Daniele 867.000 (16,3%) nella prima parte e 929.000 (15,1%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque 1.008.000 (17%) nella prima parte e 786.000 (14,8%) nella seconda.





