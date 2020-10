Anna Tatangelo lancia Tra te e me, il nuovo singolo con Gemitaiz

Anna Tatangelo, Tra te e me: il nuovo singolo della cantante di Sora insieme al rapper romano Gemitaiz, dopo il successo di Guapo.

Anna Tatangelo continua il suo percorso all’interno dell’universo hip hop e R&B italiano. Dopo aver raccolto un discreto successo con Guapo, singolo in collaborazione con il rapper napoletano Geolier, la popstar di Sora ha annunciato l’arrivo di un nuovo brano: Tra te e me, in collaborazione con un altro rapper importante, il veterano Gemitaiz.

Il nuovo singolo dell’ex compagna di Gigi D’Alessio è in arrivo il 16 ottobre. Un duetto tra lei e il rapper romano su una strumentale di Mixer T. Brano scritto da Martina May, rappresenta il secondo capitolo all’interno del nuovo percorso intrapreso dalla Tatangelo, che da qualche mese ha completamente stravolto la sua vita, il suo look e il suo sound.

Dopo anni da protagonista nel pop melodico tipico della nostra tadizione, la cantante ha infatti iniziato ad affacciarsi nel mondo hip hop dapprima collaborando con Achille Lauro e Boss Doms, poi lanciando il singolo Guapo con Geolier.

Da qualche tempo a questa parte, la Tatangelo sta adottando sui social una strategia che divide i fan. La cantante spesso sta infatti archiviando tutte le sue vecchie foto, liberando il profilo per dare maggior risalto ai post relativi ai suoi progetti attuali. Come a voler voltare pagina di volta in volta, senza lasciare traccia di quel che è stato.

Dietro questa scelta non c’è però alcun mistero. E anzi la strategia sta pagando. Sono in tanti infatti ad essere incuriositi dalle sue improvvise sparizioni, che preannunciano sempre l’arrivo di buone notizie, come appunto l’imminente pubblicazione di un nuovo singolo.





