Valentino Rossi, ecco il regalo da sogno per il 26 anni della fidanzata

Lei è Francesca Sofia Novello, modella milanese che ha stregato il campione di motociclismo due anni fa

Non siamo abituati a vedere Valentino Rossi in “versione fidanzato”. Solitamente restio a condividere il proprio privato sui social, oggi il campione di motociclismo stupisce condividendo su Instagram una romantica dichiarazione per la sua Francesca Sofia Novello, la ragazza a cui è legata da due anni. L’occasione è il compleanno della modella, che oggi compie 26 anni.

Valentino Rossi, dedica e regalo da sogno per Francesca

Nel pomeriggio di oggi la dedica per Francesca. “Buon compleanno Amore“, scrive Valentino a corredo di un post in cui pubblica alcuni degli scatti di coppia più belli. “Grazie amore mio”, risponde subito lei, senza dimenticare emoticon a forma di cuori. Poco dopo Francesca condivide su Instagram anche il regalo del fidanzato: un enorme mazzo di rose rosa.

