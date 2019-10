Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities, Selvaggia Lucarelli tuona: “La Hunziker da sola non ce la fa”

La giornalista lancia una nuova frecciata alla conduttrice svizzera

Maria De Filippi si appresta a tornare ad Amici Celebrities.



Come preannunciato dal promo della nuova puntata del talent show, la conduttrice sarà il giudice speciale della serata.



Una decisione che secondo tanti deriverebbe dalla voglia di rimediare agli ascolti deludenti che il programma ha fatto registrare mercoledì scorso.

Selvaggia Lucarelli commenta il ritorno di Maria De Filippi ad Amici Celebrities

Con il passaggio al mercoledì sera e l’arrivo di Michelle Hunziker alla conduzione, Amici Celebrities ha registrato un brusco calo di ascolti.

Motivo per cui, la produzione ha deciso di far tornare la De Filippi.



In tanti hanno commentato il tutto con ironia. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli che, su Twitter, ha sposato la teoria secondo la quale la moglie di Maurizio Costanzo sia insostituibile alla guida della trasmissione che ha condotto sin dagli esordi: “La De Filippi che torna ad #AmiciCelebrites perché la Hunziker da sola non ce la fa sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti, si lanciano giù per riprenderti”.



Il ritorno della De Filippi nell’inedito ruolo di quarto giudice, non è l’unica novità alla quale assisterà il pubblico del popolare talent show di Canale 5.



Come è stato anticipato nel promo infatti, le due squadre si scioglieranno: i sei concorrenti ancora in gara, infatti, gareggeranno da soli, dando vita ad un avvincente tutti contro tutti.



L’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata di Amici Celebrities.



