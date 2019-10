Madalina Ghenea e Leonardo Del Vecchio junior fidanzati?Avvistamento a Milano e…

Madalina Ghenea promessa sposa dello storico fidanzato Matei Stratan? Forse no, almeno secondo il gossip lanciato in queste ore dal settimanale Oggi e da Dandolo che sembra convinto che tra la bella showgirl e un altro uomo ci sia del tenero, chi è il misterioso cavaliere che l’avrebbe distolta dalla sua voglia di sposarsi?

Sembra si tratti dell’imprenditore Leonardo Del Vecchio Junior, figlio del patron di Luxottica. Fino a qualche settimana fa tutti davano per certo il matrimonio tra lei e Stratan ma così potrebbe non essere visto che l’imprenditore potrebbe essere entrato nella sua vita come un fulmine a ciel sereno tanto da lasciarsi avvistare con lui in quel di Milano.

Come se non bastasse, sembra che i bene informati siano pronti a giurare che i due non erano semplicemente a cena in un ristorante milanese ma che tra loro si siano state anche delle effusioni.

Secondo il settimanale Oggi, il flirt Madalina Ghenea e Leonardo Del Vecchio Junior si siano lasciati andare alla passione irrefrenabile all’interno del locale meneghino e sulle pagine del settimanale si legge: “A Milano non si parla d’altro! I salotti buoni della città sono infatti in queste ore concentrati su un’unica notizia: la nuova storia d’amore tra Madalina Ghenea e il figlio dell’imprenditore Leonardo Del Vecchio. La modella e il figlio del fondatore di Luxottica sono usciti allo scoperto qualche sera fa nella sala riservata dell’ Armani Privè, esclusivo ristorante milanese, dove non sono riusciti a contenere la loro passione”.

E’ vero anche che le ultime dichiarazioni della modella sul fidanzato Stratan risalgono ormai a qualche mese fa e che, quindi, i due potrebbero essersi lasciati ma per tutto questo dobbiamo attendere la versione ufficiale o, se volete, la smentita di Madalina.

di Hedda Hopper, ilsussidirario.net