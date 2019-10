Clizia Incorvaia su Riccardo Scamarcio a Non è la D’Urso: «Con lui solo un bacio, quando non stavo più con Francesco Sarcina»

Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia choc: «Francesco Sarcina si faceva mandare foto porno dalle fan». La moglie del frontman delle Vibrazioni ha raccontato dei particolari inediti e molto forti sulla fine del suo matrimonio. Sarcina aveva accusato la moglie di averla tradicata con il suo miglior amico Riccardo Scamarcio.

Clizia Incorvaia durante la quinta puntata di Live non è la D’Urso racconta la sua verità sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, dopo le rivelzioni del marito Francesco Sarcina in un’intervista in cui accusò la moglie di averlo tradito con il suo miglior amico e testimone. Intervista che travolse la giovane blogger costretta a difendersi dalle accuse.

«Ho passato due anni di inferno – spiega la Incorvaia – Il tradimento non c’è mai stato perché ero separata. Non sono stata io ad andare sui giornali a parlarne ma Francesco. Quando siamo tornati insieme continuava a lasciarmi sola, andava ai party e poi mi arrivavano le segnalazioni su Instagram insieme ad altre donne. Tornava alle sei del mattino e io credevo a tutto. Ho ricevuto segnalazioni e segnalazioni su di lui. Ho trovato delle chat su Facebook e chiedeva materiale pornografico alle fan».

Barbara D’Urso è sotto choc: «Clizia stai dicendo cose gravissime, io non ero preparata e te ne assumi tutte le responsabilità».

«Sono stata zitta fino ad ora – prosegue Clizia – perchè pensavo di poter recuperare, capisci che ho scoperto di stare con un bluff? Non potevo stare più zitta davanti a questa gogna mediatica. Ci eravamo lasciati a settembre, a febbraio siamo ritornati insieme, gli ho voluto credere e ad aprile mi ha fatto otto ore di interrogatorio in macchina perchè voleva che ci dicessimo tutto. Mi sono detta la verità paga sempre, e lui mi chiese le frequentazioni avute durante la separazione, gli ho parlato di questo ragazzo, ma lui voleva sapere di più, prima ho negato poi ho ammesso che ho dato un bacio a Riccardo Scamaracio. Ha vomitato sì, ma un sacco di parolacce. Lui dopo due giorni che ci siamo lasciati l’ho trovato lui in cucina nudo con un’altra».

La D’Urso sottolinea che Scamarcio ha negato di averla baciata, ma Clizia non ci sta: «Mio marito voleva farmi passare per una poco di buono e Riccardo per una bugiarda. Il bacio c’è stato, forse Francesco crede che ci sia stato altro, ma noi eravamo separati. Lui non è che era in Tibet e io facevo la stronza. Lui ha fatto quello che gli pareva. Io ho solo avuto le pa**e di dire la verità. Io solo ferito l’ego di un’artista, perchè non è amore questo. Non esiste che nel 2020 una donna debba subire del bullismo mediatico, mi ha buttato alla mercè di tutti. Nella vita bisogna essere onesti e coerenti e che il rock’n roll è un’altra cosa​».

