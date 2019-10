Andrea Mainardi si è sposato, la Clerici testimone

Tra gli invitati gli ex gieffini Salemi, le Donatella, Basile, il maestro cioccolatiere Ernst Knam, lo chef Andrea Berton. A cantare Giusy Ferreri

Una bellissima festa nell’abbazia di San Galgano vicino a Siena per le nozze di Andrea Mainardi che dopo 4 anni di fidanzamento ha sposato Anna Tripoli, detta “Tripolina”.

Il cuoco che è stato star della trasmissione La prova del cuoco e ha partecipato al Grande Fratello Vip ha voluto come testimone Antonella Clerici.



Tanti gli ospiti del matrimonio tra cui gli ex gieffini Giulia Salemi, Fabio Basile, le Donatella, Stefano Sala, Martina Hamdy.



Tra gli invitati anche il maestro cioccolatiere Ernst Knam e lo chef Andrea Berton con le rispettive mogli.

Proprio Knam ha preparato la torta nuziale dedicata a un “atomic wedding”.



Antonella Clerici ha letto la lettera del padre di Andrea che non ha potuto presenziare alla cerimonia e sui social Antonella ha dedicato foto e auguri alla coppia.

“Tu sei davvero speciale. Grazie per essere stata al mio fianco in questo giorno straordinario. Ti voglio bene, il tuo Mainardone” – ha risposto Andrea.



Alle nozze presente anche Giusy Ferreri che ha dedicato una serie di canzoni alla coppia tra canti e balli.



Infine una gara tra le invitate ad accaparrarsi il bouquet con una brillante Giulia Salemi che agli sposi ha scritto: “Augurandovi 1000000 di questi giorni. Vi meritate il meglio. Oggi ci avete fatto sognare come in una favola… l’amore vero esiste e voi ne siete la prova e fate sognare tutti e soprattutto me che spero di trovare la mia metà per la vita proprio come l’hai trovata tu”.



