Corona attacca il “Gf Vip”: “Imparate ad usare la mia immagine, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti”

Ancora scintille tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Tutto è iniziato dopo le lacrime di Silvia Provvedi durante una puntata del Grande Fratello Vip.

La showgirl era scoppiata a piangere dopo che le era stata mostrata un’intervista a Verissimo in cui l’ex fidanzato sosteneva di non averla mai amata, nonostante lei l’avesse aspettato per un anno e mezzo fuori dal carcere.

“Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”, aveva detto allora la Blasi per consolarla.

La risposta di Corona non si è fatto attendere. “Ho visto il Gf. Mi sono scattati degli strani impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare dei guai”, ha spiegato qualche giorno fa in una storia su Instagram, “Per questo mi sono fermato. Ma non per cose dette da chi doveva dirle, ma perché dette da altri. Prossimamente vi farò fare grasse risate. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene ce l’ho. Non è vero che non ho il cuore”. Poi in una foto in cui ha taggato la Blasi ha attaccato ancora: “Parlate, parlate… Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola storytelling”.

E ora arriva un’altra frecciatina. Sull’ennesima storia Corona prende in giro la Blasi per il suo accento: “Canti la canzone come faceva er tuo amico!!! Ao me capisci a caciottara!!! Ao to dico io!!! Fidate, bella!!! Io ciò esperienza!!!”, ha scritto sopra il video della puntata del Grande Fratello Vip.

Luisa De Montis, Ilgiornale.it