Alle 14 ritorna, su Rai1, “Domenica In” con Mara Venier

Continua il successo della “Domenica In” firmata Mara Venier. Ad intrattenere il pomeriggio degli italiani questa settimana – nella puntata di oggi alle 14 su Rai1 – ci sarà la simpatia di Orietta Berti. L’usignolo di Cavriago ripercorrerà la propria carriera con la solita spigliatezza che la contraddistingue. Ad affiancarla un ospite a sorpresa: Nino Frassica. I due si sottoporranno all’“intervista doppia”. All’immancabile talk il compito di aprire le danze di questa puntata. Agli opinionisti verrà sottoposto un argomento che fa già discutere: “Grasso è bello?”.

Le grandi interviste di Mara continuano con Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez parlerà della sua carriera svelando qualche segreto. Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius presenteranno invece lo spettacolo teatrale “Up & Down”, in scena al Teatro Nazionale di Milano il 22, 23 e 29 ottobre, e il 6 e 26 novembre al Teatro Brancaccio di Roma. Dallo show è stato tratto anche il docu-film premiato alla Mostra del cinema di Venezia di quest’anno.

Gli appassionati di cinema potranno dare uno sguardo in anteprima all’attesa commedia sentimentale “Nessuno come noi” diretta da Volfango De Biasi. A parlarne saranno il protagonista maschile, Alessandro Preziosi e l’autore del romanzo da cui è stato tratto il film, Luca Bianchini.

Domenica In significa anche affiancare a sorrisi e risate momenti di riflessioni. Non mancherà lo spazio dedicato all’intervista “Da donna a donna”. Questa domenica sarà a Domenica In Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, per parlare degli sviluppi della vicenda dopo la confessione da parte del carabiniere coinvolto nel pestaggio del giovane.

Ad accompagnare la diretta del programma la musica del maestro Stefano Magnanensi e della sua Band.

Domenica In è un programma prodotto da Rai1 e scritto da Mara Venier, Massimo Cinque, Pasquale Romano, Ermanno Labianca, Marco Luci, Francesco Maimone, Cristina Serra. Regia di Sergio Colabona.