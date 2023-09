“The Ferragnez: Sanremo special”: Chiara Ferragni raccontata la lite con Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical

È uscito oggi The Ferragnez: Sanremo special”, una puntata dedicata all’esperienza di Chiara Ferragni come co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo, tra ansie, novità e controversie con il marito Fedez.

Ricordiamo il suo esordio, i suoi discorsi e i suoi abiti, ma a distanza di tempo ricordiamo ancora la lite con Fedez dopo il bacio “inaspettato” con Rosa Chemical che, mentre canta la sua “Made in Italy”, scende in platea e a sorpresa coinvolge Fedez in un siparietto sul palco con tanto di bacio con la lingua.

“Quando sono molto in ansia piango. Ho pianto tantissimo. Quando non riesco a gestire bene le mie emozioni, piango di felicità ma anche per delusione, per dolore” confida sui social la Ferragni ripensando a quell’episodio.

Subito Dopo l’accaduto sui social è andato virale il dietro le quinte, dove Chiara Ferragni rimprovera il marito dicendo: “Meno male che non dovevi fare niente… Non lo possiamo portare da nessuna parte”.

Sappiamo oramai grazie ai social e grazie anche alla serie Tv “The Ferragnez”, come vive la coppia la loro differenza di carattere. L’influencer spiega come prima di iniziare l’esperienza a Sanremo abbia chiesto al marito di starle accanto, di supportarla e di tranquillizzarla, cosa che per lei purtroppo dopo l’accaduto del bacio non c’è stata.

Chiara Ferragni nei giorni precedenti Sanremo era in ansia: “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto… mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”.

Il dopo Sanremo ha portato alla coppia una crisi, passeggera, ma forte: “E’ stato un gran casino, non ero in bolla, ero completamente fuori di me, non ero completamente lucido. Ti ho rovinato una delle esperienze più importanti della tua carriera”. Chiara Ferragni conferma: “Mi sono sentita tradita nella fiducia che ti avevo dato, sapevi assolutamente quanto ci tenevo e non me la sono presa affatto per il bacio. Per una volta ti avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer”, dice il cantante, che continua: “Avrei dovuto supportare Chiara come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo, come tutti sapete, non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.

Ricordiamo anche l’episodio dell’esibizione di Fedez sulla nave da Crociera, dove il cantante inizia attaccando alcuni personaggi politici o quando attacca Giorgia Meloni invitandola a legalizzare la marijuana. Qui Chiara Ferragni, da moglie, lo ha supportato senza andare contro alle volontà del marito, cosa che purtroppo Fedez non ha saputo rispettare.

zitofederica.redazione@gmail.com