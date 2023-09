Simona Ventura, pranzo e coccole con Giovanni Terzi a Milano

Simona Ventura allegra e spensierata a pranzo con Giovanni Terzi.

La coppia ha già fissato la data delle nozze, rimandate per tre volte, e nel frattempo se la spassa nel tempo libero milanese. Vivono in un appartamento in pieno centro ma una passeggiata fuori casa è l’occasione perfetta per chiacchiere e coccole, quelle che i due si scambiano mentre vengono paparazzati in Corso Sempione.

Coppia collaudata

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono una coppia complice e collaudata. A spasso per Milano mostrano tutta la loro intesa. Si fermano per un pranzo in Corso Sempione all’aperto e al tavolino discutono intensamente. Poi via di corsa con le mani di lui che si posano dolcemente sulle spalle della conduttrice quasi a volerle massaggiare il collo. La passeggiata prosegue con l’abbraccio del giornalista alla conduttrice. Simona è sportiva ma chic con i jeans bianchi, la tshirt nera, le sneakers rosse e una maxibag, Giovanni indossa una maglia black, pantaloni in denim e scarpe da ginnastica.

5 anni d’amore

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono conosciuti cinque anni fa. Lui le regalò il suo libro scrivendole una dedica durante una cena tra amici e da lì cominciò un bel rapporto che li porterà presto all’altare. “Un mese prima di conoscere Simona era morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei” ha raccontato Terzi in un’intervista ricordando il loro primo appuntamento. “Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui” ha aggiunto la Ventura.

Nozze rimandate 3 volte

Per tre volte i fiori d’arancio per Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno tentato di sbocciare, poi le circostanze li hanno costretti a rinviare. “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra”, avevano raccontato i due che hanno già fissato un nuovo appuntamento per il sì. E questa dovrebbe essere finalmente la volta buona. Il giorno è significativo per la coppia ma ancora top-secret. I testimoni di nozze dovrebbero essere Paola Perego per la Ventura e il suo migliore amico, Marco Di Terlizzi per Terzi.

Una bella famiglia allargata

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno una bella famiglia allargata. Lei ha tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina. Giovanni ne ha due: Lodovico e Giulio. “Insieme siamo imbattibili… La nostra è una tribù dove nessuno rimane indietro; più che una casa, la nostra è una comune!” ha detto la conduttrice tv.