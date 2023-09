Olivia Rodrigo in concerto a Bologna, unica data del tour in Italia

Olivia Rodrigo ha annunciato oggi il suo attesissimo tour mondiale GUTS, con un’unica imperdibile tappa italiana il 9 giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna. Il tour dell’artista multi-platino e vincitrice di tre Grammy sarà in supporto del suo secondo album in studio, GUTS, pubblicato l’8 settembre da Virgin Records/UniversalMusic Italia con grande clamore da parte della critica.

Prodotto da Live Nation, l’imponente tour globale prenderà il via venerdì 23 febbraio 2024 a Palm Springs, in California, presso l’Acrisure Arena, con tappe in tutto il Nord America e in Europa, tra cui Miami, Toronto, New York, Londra, Amsterdam, Parigi, Bologna e molte altre ancora, prima di concludersi con un doppio spettacolo il 13 e 14 agosto al Kia Forum di Los Angeles.

Come acquistare il biglietto

Dopo l’incredibile successo del suo tour di debutto nel 2022, il Sour Tour, il Guts world tour sarà il primo tour di Olivia nelle arene e la porterà in venue iconiche di tutto il mondo, come il Madison Square Garden, il Kia Forum, lo Sportpaleis, l’O2 e altri ancora. Durante questo tour, Olivia si esibirà in più serate in varie città, tra cui due serate a New York, Los Angeles e Londra. Per accedere alla vendita sarà necessario registrarsi su oliviarodrigo.com da ora fino a domenica 17 settembre alle 23, per aiutare a bloccare i bot, ridurre la rivendita e far arrivare più biglietti direttamente nelle mani dei fan che vogliono assistere al concerto. Una volta chiusa la registrazione, i fan saranno selezionati in maniera casuale per ricevere un codice che consentirà loro di accedere alla vendita a partire dalle ore15 di giovedì 21 settembre.