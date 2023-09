Massimo Ranieri torna con “La voce che hai dentro”, storia di passione e voglia di giustizia

Massimo Ranieri torna alla fiction con “La voce che hai dentro“.

Da giovedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova serie che vede protagonista il cantante e attore con Maria Pia Calzone. Una storia che unisce passione e tensione, in cui la musica è protagonista ma non manca un risvolto giallo. Massimo Ranieri interpreta un discografico che dopo dieci di carcere per una condanna ingiusta vuole rilanciare la sua etichetta puntando su una giovane trapper. Nel cast anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo.

Michele Ferrara (Massimo Ranieri) è proprietario della Parthenope Edizioni Musicali, una grande casa discografica napoletana che nei tempi d’oro ha annoverato tra i propri assistiti alcuni tra i più celebri cantautori della tradizione. Questo prima di essere condannato per l’assassinio del padre Domenico, vecchia gloria della musica partenopea. Nonostante si professi innocente, Michele sconta in carcere quella condanna e oggi, dopo dieci anni, è di nuovo libero. Torna a Napoli proprio un attimo prima che la famiglia, per evitare il fallimento, decida di vendere la casa discografica al loro più acerrimo rivale, l’editore musicale Gaetano Russo (Gianfranco Gallo). Ma il progetto di Michele è diverso, lui non vuole vendere né fallire, lui vuole rilanciare la Parthenope. Sono tutti attoniti, la moglie Maria (Maria Pia Calzone), il figlio maggiore Raffaele (Michele Rosiello), Antonio (Erasmo Genzini) e la più giovane, Anna (Giulia D’Aloia).

Sarà quest’ultima a sostenere Michele nel suo progetto imprenditoriale di rifondare la Parthenope mettendo al centro talenti nuovi. E grazie all’incontro con la giovane trapper Regina (La Niña), il destino della Parthenope – ma soprattutto la vita dei Ferrara – prende una strada inaspettata. Michele dovrà però fare i conti con i figli e la moglie Maria, che è deciso a riconquistare, nonostante la donna sia legata sentimentalmente a Giulio (Ruben Rigillo). Ma soprattutto Michele dovrà lavorare fianco a fianco con Regina per riportare ai vecchi fasti quella che per Napoli è stata un’istituzione. Michele non solo dovrà insegnare, ma scoprirà da Regina di avere molto da imparare. Ma per ricominciare, dovrà liberarsi dei fantasmi del passato…

“La voce che hai dentro”, in otto episodi per quattro prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea di Massimo Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino. “La voce che hai dentro” è anche su Mediaset Infinity con le stagioni complete, gli extra, i backstage e molto altro.