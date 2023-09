Ken il guerriero, in arrivo una nuova serie anime

Kenshiro sta per tornare. L’eroe di una intera generazione di bambini e adolescenti, creato dai mangaka Buronson e Tetsuo Hara, avrà una nuova serie animata. Ad annunciarla, in occasione delle celebrazioni del 40esimo anniversario del franchise, è stata Warner Bros. Giappone con un comunicato stampa. La serie anime avrà un cast completamente nuovo e non sono stati rilevati ulteriori dettagli. Col comunicato è stato distribuito anche un key visual che potete vedere in fondo a questo articolo.

Una serie iconica

Ken il guerriero, questo il titolo della serie in italiano, è un franchise iconico per via del carisma dei suoi protagonisti e la forza della sua storia. Ambientato in quel che resta di un mondo post apocalisse nucleare. L’umanità è ormai frammentata e divisa in clan che occupano le poche oasi vivibili rimaste, e il protagonista Kenshiro, potente guerriero addestrato a uccidere con mosse speciali che fanno esplodere i suoi avversari dall’interno, si muove in mezzo a bande di predoni per cercare giustizia dopo essere stato tradito dall’amico Shin e separato dalla fidanzata Julia.

Dal manga al successo planetario

Il manga di Ken il guerriero (titolo originale Hokuto no Ken) è stato serializzato inizialmente sulla rivista Weekly Shonen Jump tra il settembre del 1983 e l’agosto del 1988. In Italia è arrivato per la prima volta nel 1990 portato da Granata Press. Dal manga sono stata tratte due serie anime per un totale di 152 episodi prodotte da Toei Animation, andate in onda in Giappone dal 1984 al 1988 e in contemporanea in Italia. Il franchise si è poi espanso con lungometraggi animati, un film in live action, videogame, manga spin-off, merchandising.