Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la foto hot scaccia la crisi

Pare essere tornato il sereno tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, dopo l’ennesima crisi di coppia (vera o presunta).

A confermarlo la ballerina, che su Instagram ha pubblicato una foto di lei seminuda a letto con il marito, presumibilmente dopo un momento di intimità. “Ciao scemo”, l’ironico e breve commento della Tocca allo scatto allo specchio, in cui si vede il ballerino nudo e sorridente dietro di lei.

Per Raimondo Todaro il sereno dopo la tempesta

La coppia ha voluto condividere con i follower parte dei loro “balli proibiti” e allo stesso tempo smentire i pettegolezzi che li volevano a un passo dal divorzio. Da un po’ di tempo lei pubblicava infatti scatti di coppia con il contagocce, forse per via del periodo nero che ha affrontato Todaro più che per un allontanamento. A “Verissimo” il coreografo ha infatti confessato di aver affrontato ben due tumori maligni nel 2020. La notizia gli era arrivata proprio mentre era nella sala prove di “Amici” e da quel momento ha alternato il lavoro con i ragazzi con i ricoveri. “Capitava che lunedì andavo in ospedale e mi operavo con l’anestesia totale e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Proprio il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia”, ha confessato a Silvia Toffanin.

Amore “ballerino”

Durante l’intervista al talk di Canale 5, Todaro ha colto l’occasione per smentire le voci di una separazione imminente, senza però nascondere di aver avuto alti e bassi col la moglie, come succede a tutte le coppie. La loro storia dura ormai da 15 anni, di cui 9 da sposati, e insieme hanno una figlia, Jasmine, di 10 anni. Dopo una brutta crisi che li aveva allontanati per diverso tempo, nel 2021 sono tornati ufficialmente insieme. Negli ultimi due anni si sono rincorsi ciclicamente rumors su una loro rottura ma a quanto pare le cose vanno a gonfie vele e anche se sono una coppia rodata l’intesa sessuale tra loro è ancora alle stelle.