Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, cena in famiglia per i 7 anni della figlia Sofia Valentina

La famiglia ha festeggiato il compleanno della secondogenita in un ristorante di Portofino con pochi amici

Festa in famiglia per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin che hanno celebrato il settimo compleanno della piccola Sofia Valentina, la loro secondogenita. Una cena intima in un ristorante di Portofino, con mamma e papà, il fratello maggiore Lorenzo Mattia e qualche amichetto.

Quest’estate la famiglia ha trascorso le vacanze in barca, tra Francia e Corsica. Adesso gli impegni di lavoro e scolastici chiamano ma prima c’è stato il tempo per questa serata di festa trascorsa tra pochi intimi al ristorante “I gemelli”, uno dei più informali della piazzetta di Portofino. Nessuna grande festa ma una serata da godere per la felicità di stare insieme. Sofia Valentina ha spento le sue sette candeline su una splendida crostata di frutta.

Nelle foto si può vedere il grande feeling che Pier Silvio Berlusconi ha con i suoi bambini, così come Silvia Toffanin che con i figli è sempre amorevole e attenta. “Con mia figlia gioco con le Barbie, mi piace pettinarla, farle le treccine. E lei si lascia coccolare” ha rivelato a “Sorrisi e canzoni tv” in un’intervista per il numero in edicola questa settimana. Con Lorenzo Mattia, che è più grandicello (12 anni) il rapporto è diverso. “Con lui cerco di parlare molto e seguirlo nello sport – ha detto la conduttrice -. Una delle sue passioni è lo skate e mi piace accompagnarlo allo skate park, anche se da mamma mi vengono un po’ i brividi per quel che fa…”.