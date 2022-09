Le Donatella, morto il padre di Silvia e Giulia Provvedi: “Sei stato il nostro esempio”

Le due ragazze hanno dato la notizia con un post su Instagram. Molti i messaggi di cordoglio da amici e colleghi

Grave lutto per le Donatella. E’ morto il papà di Silvia e Giulia Provvedi. Le due ragazze hanno fatto un post social per ricordare il padre. “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre” si legge nel post Instagram con un piccolo cuore rosso su sfondo completamente nero. Al momento non si conoscono ancora le cause della morte dell’uomo.

Oltre a quelle dei fan e di gente comune, sono state molte le reazioni al post delle Donatella da parte di colleghe e colleghi del mondo dello spettacolo. Abbracci virtuali sono arrivati, tra gli altri, da Elettra Lamborghini, Laura Pausini, Paolo Ruffini e Mietta. Laura Chiatti le ha invitate a farsi forza mentre Giusy Ferreri ha messo un cuore. Due cuori spezzati sono quelli invece messi da Pierluigi Gollini, ex fidanzato di Giulia Provvedi