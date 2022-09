Ilary Blasi va a teatro con l’amica Noemi… ed Eleonora Abbagnato

Bellissima ed elegante in platea alla prima uscita dopo l’intervista bomba di Francesco Totti

Ilary Blasi si concede una serata mondana per staccare la spina e sfuggire al gossip che incalza. Al teatro dell’Opera di Roma va in scena “Serata Preljocaj” e la conduttrice è in platea per assistere allo spettacolo di danza, con Eleonora Abbagnato sul palco e la sua amica Noemi accanto a lei. Elegantissima, sorridente e (apparentemente) serena, si mostra per la prima volta dopo l’intervista di Francesco Totti.

Quando Ilary Blasi posta le foto della serata a teatro, i tag fanno sussultare. Oltre a Eleonora Abbagnato, nello scatto condiviso nelle storie si legge anche “Noemi B”, e subito la mente va a Noemi Bocchi, l’attuale compagna del suo ex marito. Ma per le uscite da famiglia allargata c’è ancora tempo e forse, vista l’aria che tira, non ci saranno mai. La “B” del cognome sta per Bonomo, e la Noemi in questione è una cara amica della conduttrice.

Per la serata, Ilary Blasi ha scelto un look elegante e discreto. Trucco leggero, capelli sciolti sulle spalle e un lungo e semplicissimo abito nero. Quando è arrivata in platea ha catalizzato l’attenzione e i flash dei fotografi e del pubblico. Tra le poltrone c’erano anche altri volti noti della tv, come Rossella Brescia, Lorenzo Licitra e Gabriele Rossi, con cui la conduttrice ha posato per uno scatto. E poi, ovviamente, Eleonora Abbagnato: come sempre splendida sul palco. Tra lei e Ilary l’amicizia è di vecchia data. Risale a quando il marito dell’étoile, Federico Balzaretti, e Francesco Totti giocavano insieme nella Roma, ed è proseguita anche lontano dallo stadio.

La serata a teatro è stata la prima uscita di Ilary Blasi successiva all’intervista bomba di Francesco Totti. Dopo aver passato un’estate nel silenzio totale, l’ex calciatore ne ha raccontate di tutti i colori sulla fine del loro matrimonio. Ilary invece è rimasta coerente alla sua strategia: dal giorno dell’annuncio della separazione ha iniziato a mostrarsi serena e spensierata tra vacanza, reunion di famiglia e uscite mondane. Ma sulla fine del rapporto ventennale con l’ex calciatore non una parola.