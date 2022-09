Grace Kelly, 40 anni fa la morte della principessa: icona del cinema e di stile

Nata a Filadelfia fece una carriera strepitosa a Hollywood e fu la musa di Alfred Hitchcock: è scomparsa il 14 settembre del 1982 a 52 anni dopo un incidente d’auto

Grace Kelly moriva 40 anni fa. Stella del cinema, simbolo di eleganza: la tragica scomparsa a soli 52 anni in un incidente stradale risale al 14 settembre 1982. Nata a Filadelfia fece una carriera strepitosa al cinema e fu la musa di Alfred Hitchcock. Diventò invece principessa a pieno titolo sposando il principe Ranieri III del Principato di Monaco, che si innamorò di lei a prima vista, dopo averla incontrata al Festival di Cannes. Dalle nozze sono nati i figli Carolina, Stephanie e Alberto, attuale Principe di Monaco.

Grace Kelly è morta in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente d’auto avvenuto il 13 settembre 1982 a Cap d’Ail, non lontano dal Principato. Alla guida, proprio lei, Grace Kelly, insolitamente non accompagnata dal suo autista, e accanto l’ultimogenita Stephanie, ferita solo leggermente. All’epoca furono molte le congetture che volevano la figlia 17enne, ancora senza patente, fosse alla guida dell’auto.

La morte prematura della Principessa scuote il mondo. Ai suoi funerali parteciperanno i rappresentanti di stato di decine di Paesi, da Lady Diana e Nancy Reagan all’amico attore Cary Grant. Il triste evento viene trasmesso in diretta televisiva seguito da circa 100 milioni di spettatori.

Elegante, bellissima e ricca di charme Grace Kelly era nata il 12 novembre 1929 a Filadelfia, nel pieno della Grande Depressione americana: oggi avrebbe compiuto 90 anni. Fino alla sua tragica morte, il 14 settembre 1982, a soli 52 anni, fece sognare generazioni di uomini e donne e resta nella memoria di tutti come una vera e propria icona di stile e regalità.

Dietro la macchina da presa era già una regina e ad accorgersene fu proprio il grande maestro del cinema Alfred Hitchcock, di cui divenne musa. Con lui raggiunge la fama mondiale interpretando “Il delitto perfetto” (del 1954), “La finestra sul cortile” (sempre del 1954) e “Caccia al ladro (del 1955)”.

Ma Grace Kelly, dopo aver conquistato Hollywood e gli spettatori di tutto il mondo con la sua grazia diafana, all’apice del successo ha abbandonato la carriera per sposare il principe Ranieri III, trasferirsi nel Principato di Monaco e diventare moglie e madre di tre figli.

Era il 1955 quando il principe Ranieri se ne innamorò perdutamente. L’anno successivo le chiese la mano e la sposò celebrando quello che per molti ancora resta il “matrimonio dei matrimoni”, il primo ad essere trasmesso in mondovisione televisiva.

Una vita fiabesca la sua, ricca di successi e soddisfazioni, fama e amore. Fino a quel terribile 14 settembre 1982 quando alla sua favola si fu costretti a mettere la parola “Fine”.