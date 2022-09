Giorgia Palmas e Filippo Magnini teneri al parco a Milano con Mia

Tornano bambini tra scivoli, dondoli e altalene insieme alla figlia

Un pomeriggio spensierato per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, paparazzati al Parco Sempione a Milano con la piccola Mia. La bimba compirà due anni il 25 settembre ed è la gioia di mamma e papà che con lei si divertono tra scivoli, dondoli e altalene e tornano un po’ bambini anche loro.

Sneakers, pantaloni comodi e tshirt bianca per tutti e tre. La sintonia è regina e si vede anche dal look. Giorgia Palmas è bellissima anche con un outfit semplice e sportivo mentre gioca con la sua secondogenita. Anche Filippo Magnini si dedica con amore alla piccola di casa, con lei sul dondolo e in bicicletta. All’appello manca solo Sofia Bombardini (che la conduttrice ha avuto dall’ex compagno Davide Bombardini), ormai 14enne e troppo grande per i giochi al parco.

Giorgia Palmas è una mamma presente e amorevole con entrambe le sue figlie, e per lei la famiglia viene al primo posto. Può contare sul pieno sostegno di Filippo Magnini, che come papà se la cava benone. Con Sofia ha saputo instaurare un legame solido e affettuoso. “Sapevo di dover entrare in punta di piedi in un equilibrio collaudato, in una famiglia, nel rispetto dei ruoli e di ciò che era stato prima di me. C’è stata sintonia, abbiamo fatto un bel percorso di crescita”, ha raccontato. L’arrivo di Mia è stato il realizzarsi di un desiderio che tutti cullavano: “Io speravo fosse femmina, perché sono protettivo, accudente e con una bimba posso esprimere al massimo la mia indole”, ha detto l’ex nuotatore.

Tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stato amore a prima vista. A fare da cupido sono stati i loro amici comuni Elena Barolo e Alessandro Martorana, che hanno combinato l’incontro su richiesta dell’ex nuotatore. Non solo la conduttrice corrispondeva al suo ideale estetico di donna, ma possiede altre caratteristiche che l’hanno colpito: “E’ versatile, ha una comicità naturale e la battuta pronta, è divertente, riesce sempre ad alleggerire la situazione”. A colpire Giorgia invece sono state la spontaneità e la semplicità di Filippo: “Non si atteggiava. Si è mostrato subito per come è, un ragazzo pieno di valori, divertente, ponderato, solido”.

A quel primo incontro Giorgia Palmas e Filippo Magnini ci hanno visto giusto e oggi sono una coppia rodata e affiatata. Si sono sposati ben due volte, la prima con rito civile nel 2021 e poi nel 2022 in chiesa. Che si amino alla follia è evidente, e ogni scatto social o foto paparazzata è una nuova conferma.