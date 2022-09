Aurora Ramazzotti, le prime foto con il pancino

La figlia di Eros e Michelle Hunziker mostra rotondità appena accennate

Aurora Ramazzotti sarà mamma a gennaio e in questi giorni mostra le rotondità. Gli scatti con il pancino sono stati immortalati dal settimanale “Chi”, il primo a dare notizia della cicogna in volo. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e il compagno Goffredo Cerza non hanno ancora ufficialmente confermato la dolce attesa e l’influencer continua a postare scatti in cui le forme non appaiono granché cambiate per confondere i fan.

Aurora Ramazzotti ha trascorso il fine settimana a Roma dai suoceri e con loro è stata pizzicata dal settimanale. Indossava un paio di pantaloni color caramello e un top nero con il ventre nudo. Sportiva e trendy come sempre, aveva un cappellino calato in testa e gli occhiali da sole. Coperta sul fianco da una vistosa borsa griffata, Aurora Ramazzotti mostrava a tratti un pancino leggermente lievitato, primo dolce indizio della gravidanza in corso.

Aurora Ramazzotti nella Capitale si è incontrata con i suoceri e con Goffredo che a Roma vive. Poi a Milano ha parlato durante l’evento “Il tempo delle donne” e ha detto: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente. Mi auguro però di mettere su famiglia”. Prima di varcare la soglia della location meneghina la Ramazzotti aveva avvisato: niente domande sulla gravidanza. Sarà lei ad annunciarla a modo suo quando vorrà. Anche le amiche della influencer hanno la consegna del silenzio e pure Michelle ed Eros, che pur si dice siano al settimo cielo all’idea di diventare nonni, non si sbilanciano.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza negli ultimi tempi sono sempre più inseparabili: da Roma a Milano. Pare che stiano cercando una casa più grande proprio nel capoluogo lombardo per i loro progetti di famiglia. Intanto Aurora appare sempre più radiosa: una luce nuova sul suo viso, riferiscono gli amici. Lei e Goffredo Cerza sono felicissimi di diventare genitori. A gennaio, pare.