Vasco, è “Siamo qui” il titolo del nuovo album

Si intitola «Siamo qui» il nuovo album di Vasco Rossi in uscita il prossimo 12 novembre. E a due mesi dalla pubblicazione il rocker di Zocca ha deciso anche di svelare l’immagine della copertina «in anteprima esclusiva mondiale abusiva» sui social, una foto che lo vede ritratto in primo piano, giubbotto di pelle marrone e gomiti sull’asfalto. Il lavoro arriva dopo «Sono innocente» del 2014 e sarà seguito anche da un tour (posticipo delle date saltate causa pandemia) in partenza da Trento il 20 maggio 2022, con una data speciale per cui sono già stati venduti oltre 60mila biglietti. Vasco, 69 anni, prima di postare la foto della nuova copertina aveva dato anche qualche indizio sul contenuto del brano omonimo: «Siamo qui pieni di guai. Queste sono le prime due frasi della prossima canzone .. E i guai NON sono quelli del COVID.. Stay tuned», aveva scritto. Della canzone «Siamo qui» è stato girato anche un video in Puglia con il fidato regista Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni ma prepara anche i concerti.

