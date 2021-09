Rai Gulp, arriva Spider-Man

Arrivano su Rai Gulp, da mercoledì 15 settembre, le nuove puntate di Spider-Man Maximum Venom. La serie animata, basata sul celebre super eroe della Marvel, sarà proposta tutti i giorni, alle ore 18.30 sul canale 42.

Peter Parker è stato Spider-Man per due anni turbolenti. Ha affrontato molte sfide sia come supereroe che a livello personale mentre teneva al sicuro New York. Con l’inizio del suo terzo anno alla prestigiosa scuola Horizon High, Peter è fiducioso di poter gestire qualsiasi situazione, ma non immagina che cosa lo aspetta. Venom evocherà una sconvolgente minaccia dal suo pianeta d’origine che porterà al limite Spider-Man in una battaglia in cui posta in gioco è altissima!