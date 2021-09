“Perché è sparita”. Cosa c’è dietro l’assenza di Kate Middleton?

Che fine ha fatto Kate Middleton? L’assenza della duchessa di Cambridge dalla scena pubblica inizia a insospettire e c’è chi è pronto a scommettere che la “sparizione” di Kate sia legata a una nuova gravidanza. I sudditi ci sperano e lei non ha mai nascosto di volere un quarto figlio, nonostante le rimostranze del principe William e oggi i rumor si fanno sempre più insistenti.

Da circa due mesi Kate Middleton non appare in pubblico. Le sue ultime uscite ufficiali risalgono all’inizio di luglio, rispettivamente in occasione della finalissima degli Europei, in cui l’Italia ha superato l’Inghilterra, e della finale di Wimbledon persa da Berrettini contro Djokovic. Da allora la duchessa di Cambridge non ha più presenziato a nessun evento pubblico, scatenando timori e preoccupazione tra i sudditi.

Sul profilo Instagram ufficiale della coppia, l’ultima foto di Kate risale al 6 agosto. Uno scatto in bianco e nero realizzato alcuni mesi fa, che è stato esposto all’Imperial War Museum di Londra in occasione di una mostra fotografica. Poi più niente e l’indiscrezione è iniziata a circolare. I tabloid britannici parlano di una possibile nuova gravidanza per la duchessa che, dopo George, Charlotte e Louis, potrebbe dare un nuovo erede al principe William alla soglia dei quarant’anni. Da Buckingham Palace non arrivano smentite né conferme ai rumor, ma la notizia dell’imminente trasloco della coppia in una residenza nella tenuta del castello di Windsor, vicino alla regina Elisabetta, potrebbe essere un ulteriore indizio. Dopo la nascita della secondogenita di Harry e Meghan e l’annuncio della gravidanza di Beatrice di York, un altro royal baby potrebbe essere in arrivo. Ad alimentare l’indiscrezione sulla possibile attesa di Kate Middleton ci sarebbero i trascorsi legati alla sue precedenti gravidanze. In tutte e tre le occasioni la duchessa ha sofferto di un disturbo – l’iperemesi gravidica – che l’ha costretta ad allontanarsi dalla scena pubblica per diverse settimane per colpa delle forti nausee, che la portavano a essere gravemente debilitata. Secondo l’esperto reale Russell Myers l’assenza della Middleton sarebbe invece riconducibile a una lunga vacanza della famiglia. Questo spiegherebbe anche l’assenza del principe William dagli ultimi impegni istituzionali, ripresi dal principe solo negli scorsi giorni. A far prolungare la pausa estiva dei Cambridge sarebbe stato anche il matrimonio del fratello di Kate, James Middleton, che è recentemente convolato a nozze con la fidanzata Alizee Thevenet con un matrimonio intimo nel sud della Francia.

Novella Toloni, ilgiornale.it