Mediaset, colpo di scena: Scene da Un matrimonio slitta, la domenica arriva Amici di Maria De Filippi

Il talent di Maria De Filippi in onda a partire da domenica 19 settembre

Nella programmazione Mediaset arriva un’importante novità: “Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva Scene da un matrimonio, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre” si legge sul comunicato ufficiale dell’azienda di Cologno Monzese.. “Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità.”

“Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda “Amici” ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto.”.

Il talent show di Amici, per la prima volta, andrà in onda di domenica a partire dal 19 settembre alle 14 su Canale 5. Da lunedì 20 settembre, inoltre, dovrebbe iniziare anche il daytime sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Scene da un Matrimonio, programma ideato da Gianni Ippoliti, segue il percorso di una coppia all’altare fino al fatidico sì. La conduzione è stata affidata ad Anna Tatangelo dopo Davide Mengacci al timone del programma dal 1990 al 1996, e nel 2012e 2015).

Scene da un matrimonio andrà in onda al posto di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. A tal proposito, la Tatangelo ha dichiarato: “La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché Scene da un Matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione.”

