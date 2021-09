Della Gherardesca conduce “Quattro matrimoni” su Sky

Il matrimonio è il giorno più bello, il coronamento di una storia d’amore, la cerimonia più sentita: i fiori, gli abiti degli sposi, i banchetti da favola, la cura dei dettagli per far sentire a proprio agio gli ospiti. Ma cosa succede quando 4 spose vengono messe l’una contro l’altra proprio nel giorno delle loro nozze, per una sfida, basata su tutti i particolari più importanti del giorno del sì? Da domenica 10 ottobre “Quattro matrimoni” ogni alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).Il format prodotto da Banijay Italia per Sky mette in competizione tra loro quattro spose nel giorno più speciale, introducendo la novità della conduzione: sarà Costantino della Gherardesca a tenere le fila della sfida con il suo savoir faire un po’ nobile e un po’ cinico. Conduttore, anima e arbitro della gara, a Costantino spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco, raccogliere i commenti delle spose, ma anche commentare lui stesso con il suo humour inconfondibile i matrimoni. Le quattro spose protagoniste di ogni episodio saranno invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10. Riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose “ospiti” non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Al termine di ogni giornata, dichiareranno una parte dei loro voti solo al pubblico. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, arriveranno tutte davanti a Costantino per la resa dei conti: saranno chiamate a dire pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino. Dopo il confronto finale, Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della limousine coi vetri oscurati, da dove scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata.

Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, in palio un soggiorno da sogno in un resort. Il programma è stato realizzato nel rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.

ANSA