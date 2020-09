Sophie Codegoni, la foto in bikini fa discutere: (quasi) identica a quella di una modella russa

Su Instagram fa discutere lo scatto della tronista di ‘Uomini e Donne’ molto simile a quello di Ksenya, indossatrice russa che lo aveva postato circa un anno prima

Sophie Codegoni, nuova tronista del programma ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi già al centro dell’attenzione dei telespettatori per presunti ritocchini, è di nuovo al centro delle discussioni da parte degli utenti che stanno commentando una sua foto pubblicata su Instagram in data 28 maggio 2018 e notevolmente somigliante a quella di una modella straniera, Ksenya, postata sul proprio account il 10 giugno 2017.

Lo scatto in questione mostra una ragazza bionda in bikini che in spiaggia, davanti al mare, nasconde il volto all’obiettivo con i capelli. Tutti i dettagli sono identici a quelli dell’immagine della modella condivisa sui social poco più di un anno prima, eccezion fatta per un tatuaggio, presente sulla gamba destra di Ksenya e assente su quella di Sophie. L’incredibile somiglianza sta sollevando i dubbi dei follower che, a corredo della foto della tronista, stanno esprimendo qualche perplessità sulla reale identità della donna ritratta. “Non sei tu” scrive qualcuno; “Foto rubata” commenta qualcun altro, mentre il tag alla modella come pure alla agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari diventa il gettonatissimo link utile per far presente la vicenda alla redazione del programma di Maria De Filippi.

