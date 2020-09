Rai1, oggi torna “Tutti a Scuola”

In occasione della riapertura delle scuole, lunedì 14 settembre alle 16.35, in diretta su Rai1 dalla Scuola Primaria Guido Negri di Vo’ dell’istituto Comprensivo di Lozzo Atestino va in onda “Tutti a Scuola”. Rai1 e Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Rai Quirinale presentano un appuntamento, giunto ormai al ventesimo anno, che inaugura l’anno scolastico alla presenza degli studenti, dei professori e di tutto il personale didattico con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Gli studenti di tutta Italia si ritrovano dopo molti mesi sul palcoscenico con le loro esibizioni e i lavori creativi che sono riusciti a realizzare assieme agli insegnanti nonostante il periodo di isolamento e di chiusura delle scuole. Sarà presente un’orchestra composta dai migliori allievi dei Conservatori di Musica d’Italia diretta dai Maestro Leonardo De Amicis. Parteciperanno come ospiti artisti del mondo della musica, della cultura, dello sport e dello spettacolo, come l’attore Alessio Boni, il CT della Nazionale Roberto Mancini, le campionesse di nuoto Simona Quadarella e Benedetta Pilato. E poi Katia Ricciarelli, Levante, Leo Gassman e la partecipazione straordinaria de Il Volo. Conducono Flavio Insinna e Andrea Delogu. La Regia è di Maurizio Ventriglia.