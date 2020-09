Kasia Smutniak, Valeria Marini, Serena Rossi, Valeria Golino e le altre: Venezia chiude in bellezza

Reggiseni dimenticati, oblò maliziosi, meravigliosi look farfalla. Cala il sipario sulla 77 Mostra del cinema. Miglior film Nomadland, miglior attore Pierfrancesco Favino. E l’ultimo red carpet è da non perdere

Kasia Smutniak, Valeria Golino, Serena Rossi, Alba Parietti, Valeria Marini, la madrina Anna Foglietta, la presidente di giuria Cate Blanchett. Cala il sipario sulla 77ma Mostra del cinema di Venezia. Un’edizione speciale, che si chiude in bellezza, con un tocco sexy.



FAVINO FESTEGGIA CON LA MOGLIE – Il Leone d’Oro va al film di Chloé Zhao Nomadland, la Coppa Volpi al miglior attore a Pierfrancesco Favino, al Lido con la moglie Anna Ferzetti (entrambi in Armani). E il tappeto rosso finale, con la cerimonia di chiusura è tutto da vedere.

TUTTI IN ARMANI – Il trionfatore sul red carpet è ancora una volta lui, re Giorgio: sfilano meravigliose in Armani Privé sia Cate Blanchett che sorprende con un look da farfalla sia la madrina di questa edizione, Anna Foglietta.

Serena Rossi è super chic in Emporio Armani. E lo stilista firma anche i look maschili: da Diodato a Pietro Castellitto a Stefano Accorsi (appena diventato papà per la quarta volta!in smoking, ma senza papillon.

TRASPARENZE E OBLÒ – Valeria Golino dimentica il reggiseno e brilla in Dior con gioielli Pomellato; Kasia Smutniak è in Versace con sandali Jimmy Choo: gli oblò sul vestito (uno sul fondo della schiena), la rendono meravigliosamente sexy. Da non perdere le veterane Valeria Marini e Alba Parietti. Guarda chi c’era e… che look!





Oggi.it