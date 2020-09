Antonella Clerici commossa per Maelle che inizia la scuola media: “Uscirai adulta”

Dal 14 settembre riaprono le scuole dopo la lunga chiusura per il coronavirus e la figlia della conduttrice sbarca in prima media. Sul suo profilo Instagram, la Clerici ha pubblicato un post emozionante per sostenerla all’inizio di questo nuovo percorso: “Entri bambina uscirai adulta… Buon cammino amore mio”.

Dal 14 settembre riaprono le scuole dopo la lunghissima pausa dovuta alla pandemia da coronavirus. Tra i milioni di ragazzi che iniziano un nuovo percorso in questo clima di incertezza c’è anche Maelle, la figlia di Antonella Clerici, che sbarca alle scuole medie. La conduttrice ha pubblicato un commosso messaggio di sostegno alla sua piccola, che ormai sta crescendo:

Si va… prima media. Primo giorno di scuola… Entri bambina uscirai adulta… Buon cammino amore mio

A giugno l’addio di Maelle ai compagni delle elementari

Antonella Clerici pubblica poche foto della figlia Maelle, solitamente senza mostrarne il volto, ma non è la prima volta che racconta ai suoi fan momenti di vita quotidiana della ragazzina. Lo scorso giugno, aveva postato uno scatto emozionante che mostrava l’ultimo saluto ai compagni delle elementari, eccezionalmente riuniti per un giorno dopo il lockdown e la chiusura. Ora per la figlia della conduttrice e dell’ex Eddy Martens inizia una nuova fase della vita in una nuova scuola, sempre a Novi Ligure. Da due anni lei e mamma Antonella si sono trasferite in una grande casa di campagna ad Arquata Scrivia, insieme al compagno della conduttrice Vittorio Garrone.

La Clerici si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno in tv con un programma quotidiano, a vent’anni dall’esordio de La prova del cuoco, che dopo due edizioni condotte da Elisa Isoardi ha chiuso i battenti. Da lunedì 28 settembre partirà È sempre mezzogiorno, in onda ogni giorno su Rai1 dalle ore 12 alle 13.30. In onda da Milano, sarà un salotto con interviste a vip e giochi con il pubblico, a tema culinario. Nel cast, sono previsti tra gli altri Andrea Mainardi, Daniele Persegani, Mauro Improta, Evelina Flachi, Lorenzo Biagiarelli, Federico Quaranta, Marco Bianchi, Renatone.

