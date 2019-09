Rai1, oggi inizierà la nuova stagione di “Italia Sì”

Oggi alle 16,40 su Rai1, Marco Liorni torna con un nuovo appuntamento con Italia Sì. Al suo fianco c’è sempre la squadra di “saggi” composta da Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi. Saranno protagoniste le storie che in questi mesi hanno saputo conquistare il cuore dei telespettatori. Tra attualità, cronaca, curiosità e tante emozioni, Marco Liorni porterà il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta dei personaggi che sul corner di Ra1 hanno lasciato un segno. Soprattutto svelerà cosa è successo ai protagonisti del programma, dopo essere stati sul podio. Ad “Italia Sì… e poi” tornano per raccontare il seguito delle loro storie Olivia Bertè, la sorella di Mimì, che parlerà di un importante evento che riguarda proprio la grande cantante scomparsa; Claudia Scodrani che ha scoperto di essere stata forse venduta quando è nata, ma ora ha ritrovato i suoi fratelli; Mark Art, il pittore geniale, che torna in studio per realizzare un quadro in diretta; Sara Bubolo, una ragazza con gravi problemi di peso, che ha deciso di riprendere a vivere dopo aver visto sul podio Anna Cicalese.