Cecilia Rodriguez con il cane in passeggino: Aspirina sta ancora male, lei la tratta come fosse un bambino. Ignazio Moser pensa a un futuro bebè e le dice: ‘Almeno ti alleni un po’’

La modella 29enne scorrazza la sua amichetta a quattro zampe per le vie di Milano. L’animale si è rotto il crociato e non può camminare finché non sarà guarito.

Cecilia Rodriguez porta il suo cane in passeggino. Aspirina sta ancora male, non è guarita e non può camminare, così la 29enne modella la porta a spasso come fosse un bambino per le vie di Milano.

A fine agosto Ignazio Moser aveva annunciato ai follower che Aspirina si era rotta il legamento crociato di una delle zampette e che era impossibilitata a camminare fino a quando non sarebbe guarita. A distanza di due settimane l’animale è ancora sofferente.

E’ per questa ragione che il cane va in passeggino, con Cecilia Rodriguez che lo trasporta amorevole, come fosse il suo bebè. Nacho sulla questione ironizza pure pensando al futuro: non ha mai nascosto il desiderio di un figlio. Il 27enne alla fidanzata dice: “Dai amore, almeno ti alleni un po’…”.

Cecilia Rodriguez non è la sola in famiglia a scorrazzare il cane in passeggino in città. Anche Gustavo Rodriguez, da nonno sempre attento, spinge l’inusuale mezzo di trasporto per un animale. Aspirina, senza stancarsi troppo, seduta, si guarda intorno fiera ed entusiasta.

La sua vita è davvero beata al momento: coccolata e viziata, è la reginetta di casa. Chechu l’adora e vuole che si riprenda presto: per la cagnolina non corre rischi e segue attentamente le indicazioni del suo veterinario.

Annamaria Capozzi, Gossip.it