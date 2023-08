Scala di Milano, matrimonio tra étoile in Salento: Roberto Bolle testimone d’eccezione

Nozze per i due étoile della Scala di Milano Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. A un anno dalla proposta di matrimonio, fatta sul palco dell’Arena di Verona alla fine dello spettacolo “Bolle and Friends”, la coppia si è sposata nella basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, in provincia di Lecce, città d’origine di Nicoletta. La cerimonia, con le giovanissime damigelle vestite da ballerine che a passi di danza hanno accolto l’ingresso in chiesa della sposa, ha avuto come testimone d’eccezione Roberto Bolle, che aveva aiutato Timofej a organizzare la proposta il 20 luglio dello scorso anno.

Dopo la cerimonia, la festa per i due ballerini della Scala si è spostata in masseria dove gli sposi si sono esibiti in un tango d’eccezione. A loro sono arrivati auguri anche di amici illustri come Giuliano Sangiorgi che ha postato per loro una storia su Instagram.