Grande Fratello, la Casa pronta a riaccendere le emozioni

Il “Grande Fratello” è pronto a tornare su Canale 5 e la prossima edizione (condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici come opinionista) sarà all’insegna delle emozioni. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese, come recita il promo del programma: “La Porta Rossa sta per riaprire… proprio a tutti! Ci vediamo a settembre con nuove storie tutte da vivere e da raccontare, sempre su Canale 5. Quanto siete curiosi?!”.

Grande Fratello Story In un altro video si vedono poi i volti storici del reality, in onda da ben 23 anni: dai “pionieri” Pietro Taricone e Cristina Plevani, passano per Luca Argentero, Floriana Secondi, Giulia Salemi e gli altri inquilini che hanno animato la casa più spiata d’Italia. “Ne abbiamo vissute davvero tante e non vediamo l’ora di regalarvene di nuove: tutte le emozioni di Grande Fratello stanno tornando…” , si legge nella didascalia che accompagna le immagini amarcord del reality.

Ritorno alle origini Sarà un ritorno alle origini per il reality più longevo della tv, che nella prossima edizione non farà distinzione tra Vip e Nip. Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza, mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti.

Cesara Buonamici opinionista unica Ad accompagnare i concorrenti nel viaggio Alfonso Signorini insieme alla new entry Cesara Buonamici. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà infatti studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00.