Terminator Genisys in prima serata su Italia 1

Domenica 14 agosto, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Terminator Genisys”, il quinto capitolo della saga iniziata da James Cameron e diretto da Alan Taylor.

Arnold Schwarzenegger torna nei panni del T-800. Nel 2029 il mondo sta vivendo la guerra senza quartiere tra le macchine e i ribelli della resistenza umana guidati da John Connor. Quando la vittoria sembra molto vicina per gli umani, Skynet invia un Terminator T-800 per uccidere Sarah Connor, la madre di John, nel passato prima che il leader dell’umanità potesse essere concepito. Si scopre però che la vera apocalisse sarebbe cominciata nel 2017 – non più nel 1997 – dopo le modifiche al flusso temporale e che questa volta a causarla sarebbe stato un programma dal nome di Genisys. Per impedire il Giorno del Giudizio bisogna quindi andare nel futuro.

LO SAPEVATE CHE:

Il film nel mondo ha incassato oltre 400 milioni di dollari ripagando ampiamente la produzione.

Arnold Schwarzenegger ha ricevuto critiche positive dal pubblico grazie alla sua ironia.

La sede dove è stata ricreata la Cyberdyne ossia la creatrice di Skynet è la sede della Oracle Corporation.

Cast: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke.