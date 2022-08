Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco confessa “mi capita di ascoltare le sue canzoni e mi emoziono”

Giulia Lisioli torna a parlare della sua ex relazione con Riccardo Fabbriconi, ad oggi lui fidanzato con Martina Valdes



Lisioli confessa di aver sofferto molto dopo la rottura con il cantante e soprattutto di ave scoperto la relazione con la Valdes attraverso un video social: “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima.”



La giovane bresciana è tornata a parlare della sua ex relazione in un’intervista concessa a MagnetFalco: “Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa.” – aggiunge inoltre che ogni tanto ascolta le canzoni del ex fidanzato – “Siamo cresciuti insieme, ho fatto una piccola parte del suo percorso, mi emozionano e ogni tanto mi capita anche di ascoltarle. Non mi danno fastidio.”