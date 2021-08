Tik Tok annuncia nuove misure di sicurezza per gli under 18

Dalla privacy alle notifiche, ecco le novità

Tik Tok ha annunciato l’introduzione di nuove misure di protezione rivolte agli utenti tra i 13 e i 17 anni. Le regole fanno fede all’impegno preso dalla piattaforma di creare un ambiente sicuro in cui esprimersi liberamente, specialmente per gli utenti più giovani.

Dalle impostazioni della privacy alle notifiche, ecco le novità:

Nuove modifiche alle impostazioni della messaggistica diretta in modo che, per i nuovi utenti tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione predefinita dei Messaggi Diretti sia “Nessuno”. Per inviare messaggi ad altri, gli utenti di questa fascia d’età dovranno attivare volontariamente una diversa opzione di condivisione. I profili preesistenti che non hanno mai utilizzato i Messaggi Diretti prima, riceveranno un avviso che richiede di rivedere e confermare le impostazioni di privacy all’utilizzo della funzione.

Dopo aver realizzato il loro primo TikTok, ai minori di 16 anni verrà chiesto di decidere in modo proattivo se vogliono rendere visibili i propri video ai propri follower, solo agli amici o solo a se stessi prima di poter pubblicare.

ai propri follower, solo agli amici o solo a se stessi prima di poter pubblicare. Con l’obiettivo di sviluppare “abitudini digitali” positive, è stato ridotto il periodo di tempo durante il quale i minori di 18 anni ricevono notifiche push. I profili di utenti tra i 13 e i 15 anni, infatti, non riceveranno più notifiche automatiche a partire dalle 21, mentre per i 16-17enni la funzione sarà disabilitata a partire dalle 22.

“Per la sicurezza degli adolescenti, in particolare, riteniamo importante garantire protezioni proattive ancora più forti e per questo continuiamo a introdurre modifiche che supportano esperienze adatte all’età sulla nostra piattaforma”, hanno affermato Alexandra Evans, Head of Child Safety Public Policy and Aruna Sharma, Global Head of Privacy. “Vogliamo aiutare in particolare i nostri utenti più giovani a sviluppare fin dall’inizio “abitudini digitali” positive e ci consultiamo periodicamente con importanti esperti di pediatria e attivisti per il benessere dei giovani per sviluppare il nostro Portale TikTok per i giovani, la guida per la prevenzione del bullismo e altre funzionalità che supportano il benessere dei giovani“.

