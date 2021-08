Sanremo, c’è il nome di Marcell Jacobs mentre tiene banco il giallo Fiorello

Il campione olimpico potrebbe entrare a far parte dei piani della Rai e del prossima Festival

Il primo passo verso il Festival di Sanremo 2022 è stato fatto: la Rai, dopo un lungo corteggiamento, è riuscita a convincere Amadeus ad inanellare la terza edizione consecutiva della kermesse – sarà di nuovo alla guida, oltre a esserne il direttore artistico. Adesso viene tutto il resto: scelta dei brani e degli artisti in gara, ospiti da invitare e co-conduttori da opzionare. Ancora da sciogliere anche il nodo Fiorello, su cui per il momento c’è un mistero profondo: lo showman siciliano non ha detto una parola dopo la scelta dell’amico ‘Ama’ di tornare sul palco dell’Ariston. Sulla sua presenza o meno è giallo. Intanto si starebbe facendo strada una suggestione alquanto allettante che porta allo sportivo del momento. Vale a dire Marcell Jacobs, già divenuto leggenda dopo aver vinto l’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo.

Come riferisce TvBlog, l’atleta potrebbe essere uno dei volti del prossimo Sanremo avendo tutte le carte in regola per ‘bucare’ il teleschermo. Appassionato di musica, in particolare amante del rap (Sfera Ebbasta e Fedez tra i suoi preferiti), presenza scenica importante e popolarità alle stelle dopo le imprese in terra nipponica: questi i tre fattori che starebbero spingendo Viale Mazzini a riflettere su un suo possibile coinvolgimento nella prossima edizione del concorso canoro. Magari come co-conduttore per una serata o per l’intero evento. Una sorta di ‘Ibrahimovic-bis’, esperimento che lo scorso anno ha funzionato.

La strada sarebbe percorribile pure dal punto di vista degli impegni sportivi: Jacobs tornerà in pista nel 2022, ma a luglio, per gareggiare ai Mondiali di Eugene negli Stati Uniti. Sarà poi impegnato ad agosto nei Campionati europei Multi sport a Monaco. Date che si sposano perfettamente con Sanremo che andrà in onda a inizio febbraio e che dunque non collimano con gli eventi dell’atletica a cui parteciperà Marcell.

Suggestione, si diceva. Anche perché per il momento non c’è alcun contratto sul tavolo e tantomeno firmato. Però, l’idea Jacobs è forte. Riuscire a portarlo sull’Ariston sarebbe senza dubbio un colpaccio.

Nel frattempo, come poc’anzi accennato, c’è da risolvere il ‘giallo’ Fiorello. Come Amadeus, pure lo showman aveva detto che non avrebbe presenziato per la terza volta al Festival. Però il tempo passa e, a volte, le idee mutano. Per ‘Ama’ è stato così, per ‘Fiore’ chissà. Ma è difficile credere che il conduttore abbia detto di sì alla Rai senza avere in tasca uno straccio di garanzia che l’amico lo sosterrà nella nuova avventura sanremese.

Gossipetv.com