Me contro Te, Luì e Sofì e lo slime: “Ecco come e dove l’abbiamo scoperto”

Arriva la rivelazione della coppia più amata dai bambini italiani

Nei video dei Me contro Te – gli amati Luì e Sofì – c’è una presenza costante: lo slime, il gel modellabile. Un gioco diventato in poco tempo una vera e propria moda tanto che la maggior parte dei bambini ne possiede uno. Ma da dove nasce questa idea vincente? Luigi e Sofia hanno svelato tutta la verità in un’intervista concessa al settimanale Grazia:

“Nasce dal nostro amore per le scienze. Luì studiava Farmacia e io ho frequentato il liceo scientifico. Abbiamo sempre amato fare esperimenti pazzi. Poi in un video americano abbiamo scoperto lo slime. E dato che da noi non si trovava, ci siamo documentati per farlo in casa. Dopo tantissimi tentativi, ci siamo riusciti. Abbiamo trasmesso la ricetta per farlo in video e i bambini sono impazziti”

Fare lo slime in casa non è semplicissimo. È tutta una questione di equilibrio. Gli stessi Luì e Sofì hanno provato diversi tentativi prima di riuscire ad ottenere la formula vincente. Inizialmente hanno provato con sapone e dentifricio ma la svolta è arrivata solo con il liquido per le lenti a contatto, che è diventato un ingrediente fondamentale.

Oltre a poterlo fare in casa lo slime è acquistabile anche nei negozi di cartoleria e in quelli della grande distribuzione con l’etichetta dei Me contro Te, che hanno dato il via ad un infinito merchandising.

Che cos’è lo slime

Lo slime – parola inglese che vuol dire “muco” – è stato inventato in America a metà deli Anni Settanta. Inizialmente è nato come sostanza verde rinchiusa in un barattolo dello stesso colore che ricordava la forma di un secchio dell’immondizia. Col tempo, però, ne sono stati prodotti altri tipi di diverso colore e consistenza.

Ad oggi esistono diversi “modelli” di slime. C’è ad esempio quello fluffy, che è molto morbido, e quello clear, del tutto trasparente. Senza dimenticare i vari slime con perle, glitter e pezzi di spugna. Gli slime sono diventati noti in Italia solo grazie a Luì e Sofì visto che in passato erano conosciuti esclusivamente negli Stati Uniti e in Canada.

Chi sono i Me contro Te: i fidanzati Luì e Sofì

I Me contro Te sono due youtuber siciliani: Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 21 e 25 anni. I loro video su Youtube sono i più visti e amati dai bambini italiani, tanto che la Disney nel 2017 li ha scelti come protagonisti di una serie tv. Luì e Sofì, fidanzati pure nella vita reale, hanno poi lanciato una linea di abbigliamento e scritto alcuni libri prima di approdare definitivamente al cinema.

