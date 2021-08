Luca Argentero, bomba lanciata da un vip: potrebbe farlo dopo Doc-Nelle tue mani

Doc-Nelle tue mani 2, Luca Argentero diventa conduttore? Vip sicuro: “Funzionerebbe”

Tutto è pronto per un’altra replica Doc-Nelle tue mani stasera su Rai1 alle 21:20. Si tratta della penultima puntata della prima stagione. A differenza delle repliche di tutte le altre fiction Rai, sospese per bassi ascolti, Doc-Nelle tue mani ha ottenuto buoni ascolti perfino in replica. Segno che i telespettatori non smettono di apprezzare il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) e tutti i personaggi della serie. Adesso gli occhi sono tutti puntati su Doc-Nelle tue mani 2, di cui si stanno svolgendo le riprese. Intanto il successo intorno a Luca Argentero, anche grazie a questo ruolo, cresce sempre di più. A complimentarsi con lui è anche Platinette, sulle pagine di DiPiù Tv. Quest’ultima vedrebbe bene Argentero anche nelle vesti di conduttore.

“Perché non provare? Non è una cosa da tutti, certo. Ma per Luca funzionerebbe”.

conclude Platinette.

Doc-nelle tue mani, elogio di Platinette a Luca Argentero e Matilde Gioli: “Una delle prove di recitazione meglio riuscite”

Se Doc-Nelle tue mani ha avuto così tanto successo il merito va rintracciato in diversi aspetti. Uno di questi riguarda l’amore tra Andrea Fanti e Giulia Giordano, rimasto in sospeso alla fine della prima stagione. I due personaggi, interpretati da Luca Argentero e Matilde Gioli, hanno fatto sognare milioni di telespettatori. E mentre Luca Argentero mostra foto di Doc-Nelle tue mani 2 in anteprima, Platinette commenta questi due personaggi. La loro alchimia secondo Platinette “è di certo una delle prove di recitazione meglio riuscite tra le serie tv di oggi”.

Luca Argentero e il retroscena svelato da Platinette: “E’ opinione comune nell’ambiente della tv”

Nel corso della sua riflessione su Luca Argentero e su Doc-nelle tue mani Platinette riserva solo parole positive per l’attore. Platinette lo definisce dal carattere “sempre gentile e affabile, nei modi e nei gesti”. Aggiunge poi quanto sia grande il talento di Argentero, al di là della sua bellezza. E ricorda quanti attori soltanto belli sono finiti nel dimenticatoio. Infine, riguardo il carattere gentile e perbene di Argentero, Platinette svela:

“Questo non lo dico solo io. Che sia un vero signore è opinione comune nell’ambiente della tv”.

Lanostratv.it