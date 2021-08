Il cantante mascherato 2022: Milly Carlucci, confermato periodo messa in onda

Milly Carlucci, confermato il periodo di messa in onda de Il cantante mascherato 2022: anticipazioni

Milly Carlucci è pronta per tornare in onda con il suo storico programma Ballando con le stelle la cui 16^ edizione partirà ad ottobre. Dopo lo show di ballo con vip e professionisti, tuttavia, la conduttrice sarà impegnata con la terza edizione de Il cantante mascherato. Ed adesso, sul programma incentrato sulle identità mascherate, TvBlog ed altri siti hanno lanciato delle anticipazioni sul cast, i concorrenti e la giuria de Il cantante mascherato. Innanzitutto non c’è ancora una data precisa di inizio ma è confermato che Il cantante mascherato 2022 andrà in onda a gennaio, mentre per quanto riguarda il numero di puntate, come è stato per la prima e la seconda edizione, consisterà in 4 o 5 puntate.

Il cantante mascherato nuova edizione: cambiamenti e novità nella giuria dello show di Milly Carlucci

Sulla giuria della prossima edizione de Il cantante mascherato, invece, non si sa ancora molto. Nella prima edizione dietro il bancone a cercare di indovinare l’identità di coloro che si nascondevano sotto le maschere sono stati Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti, mentre nella seconda l’attrice e lo stilista sono stati sostituiti da Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Non è da escludere, quindi, che ne Il cantante mascherato 3 Milly Carlucci ritocchi la giuria sostituendo qualcuno dei veterani con dei nuovi personaggi magari, come nel caso di Costantino Dalla Gherardesca, attingendo proprio da Ballando con le stelle.

Il cantante mascherato 2022, chi saranno i concorrenti mascherati del programma di Milly Carlucci?

La trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci, tuttavia, si basa sull’indovinare che si nasconde sotto le maschere e che si esibisce con una voce più o meno camuffata. Nelle scorse edizione tra i concorrenti ci sono stati Teo Mammuccari, Al Bano, Mietta e Red Canzian: chi saranno i concorrenti de Il cantante mascherato 2022?

